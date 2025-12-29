Фото: скриншот

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає RegioNews.

Вранці 20 грудня у районі промзони у Мелітополі загарбники завантажували свій військовий "Урал". У момент максимальної концентрації росіян біля вантажівки пролунав вибух – щонайменше четверо окупантів важкі "300", їхній "Урал" – пошкоджений.

У розвідці зазначили, що тамтешню промзону підрозділи окупаційних військ використовують як склади боєприпасів та місце базування своєї військової техніки.

Нагадаємо, у ніч на 21 грудня на аеродромі під Липецьком були спалені два російські винищувачі Су-30 та Су-27. Спецоперацію ГУР реалізував рух опору, завдавши ворогові збитків на суму до 100 млн дол.