13:09  23 грудня
На Тернопільщині водій Audi збив 77-річну жінку
10:45  23 грудня
На Полтавщині на узбіччі дороги знайшли тіло жінки
09:57  23 грудня
На Закарпатті на Свалявському сміттєзвалищі виявили небезпечні медичні відходи
UA | RU
UA | RU
23 грудня 2025, 13:35

Одне з провідних підприємств металургійної галузі України повністю зупинилось через атаку РФ

23 грудня 2025, 13:35
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

«Запоріжсталь» поглинув блекаут через масований удар росіян по енергетичній системі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прес-службу підприємства.

"Команда підприємства здійснила оперативне перемикання на альтернативні джерела живлення та подальшу безпечну зупинку виробничих процесів відповідно до антикризового регламенту дій", – йдеться у повідомленні.

Загрози для життя та здоров’я працівників та містян немає.

Зазначається, що подальше відновлення виробництва здійснюватиметься після відновлення зовнішнього енергопостачання.

Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" – це одне з провідних підприємств металургійної галузі, третій за масштабами виробник металопродукції в Україні. Підприємство розташоване на березі Дніпра у місті Запоріжжя.

Нагадаємо, у багатьох регіонах України вранці 23 грудня були запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причиною стали пошкодження енергосистеми внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запоріжсталь Запоріжжя атака війна економіка енергетика
Українські атомні станції знизили потужність генерації після нічної атаки РФ
23 грудня 2025, 12:41
Масований удар: РФ атакує енергетичну інфраструктуру України
23 грудня 2025, 07:43
У Запоріжжі під час пожежі надзвичайники врятували 5 осіб, серед них дитина
22 грудня 2025, 20:53
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Росіяни обстріляли Вінниччину: пошкоджено 14 будинків
23 грудня 2025, 15:06
У соціальних мережах побільшало української мови, – дослідження
23 грудня 2025, 14:59
На Київщині чоловік побив рідну тітку металевою каструлею
23 грудня 2025, 14:58
Будинки, автомобілі, незаконна зброя: прокуратура викрила посадовця Сил логістики ЗСУ, який заробив мільйони під час війни
23 грудня 2025, 14:45
Українська армія потребує реформ
23 грудня 2025, 14:40
12-річна школа в Україні стане обов'язковою: коли запрацює нова система
23 грудня 2025, 14:37
Польща встановлює антидронову систему на кордоні
23 грудня 2025, 14:30
Зеленський заявив про підготовку документів щодо гарантій безпеки, відновлення та завершення війни
23 грудня 2025, 14:16
Як вибрати ідеальну шафу для вашого інтер'єру
23 грудня 2025, 13:59
Вбив і вчинив наругу над тілом: у Львові судитимуть чоловіка, який жорстоко розправився зі знайомою
23 грудня 2025, 13:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »