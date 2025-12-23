Одне з провідних підприємств металургійної галузі України повністю зупинилось через атаку РФ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

«Запоріжсталь» поглинув блекаут через масований удар росіян по енергетичній системі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прес-службу підприємства.

"Команда підприємства здійснила оперативне перемикання на альтернативні джерела живлення та подальшу безпечну зупинку виробничих процесів відповідно до антикризового регламенту дій", – йдеться у повідомленні.

Загрози для життя та здоров’я працівників та містян немає.

Зазначається, що подальше відновлення виробництва здійснюватиметься після відновлення зовнішнього енергопостачання.

Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" – це одне з провідних підприємств металургійної галузі, третій за масштабами виробник металопродукції в Україні. Підприємство розташоване на березі Дніпра у місті Запоріжжя.

Нагадаємо, у багатьох регіонах України вранці 23 грудня були запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причиною стали пошкодження енергосистеми внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ.