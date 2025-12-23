Росіяни обстріляли Вінниччину: пошкоджено 14 будинків

Фото: Вінницька ОВА

На Вінниччині 14 будинків зазнали пошкоджень через ворожий обстріл, серед них 8 – житлові. Люди не постраждали

Про це повідомила заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.

У будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи, фасади та господарські споруди. Місцева влада проводить оцінку завданих збитків.

На місця виїхали представники міжнародних фондів, які допоможуть із відновленням та нададуть постраждалим психологічну й матеріальну підтримку.

Нагадаємо, у вівторок, 23 грудня, російська армія здійснила чергову масовану повітряну атаку на Україну. Під прицілом була й Рівненщина.

Внаслідок атаки в області пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею в ньому вибило вікна. Крім того, знищена дерев'яна господарська будівля, пошкоджені три автомобілі. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Водночас є загиблі та постраждалі внаслідок обстрілів у столиці, на Київщині, Житомирщині та Хмельниччині.