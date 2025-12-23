Святошинський район Києва після атаки: п'ятеро потерпілих та пошкоджені будинки

Фото: ДСНС Києва

У Святошинському районі Києва кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до п'яти осіб

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"За оновленою інформацією, кількість постраждалих зросла до п'яти осіб", – зазначив Ткаченко.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що внаслідок падіння уламків безпілотного літального апарата зафіксовано пошкодження кількох п'ятиповерхових житлових будинків у Святошинському районі столиці.

Рятувальники проводили демонтаж аварійних конструкцій пошкоджених будівель.





Як відомо, раніше повідомлялося, що в Святошинському районі Києва внаслідок російської постраждало четверо людей, серед них – 16-річна дитина.

Нагадаємо, зранку 23 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

На Житомирщині внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, цивільні приватні підприємства та магазин. Загинула 4-річна дитина. За даними ОВА, загалом наразі відомо про 5 постраждалих і одного загиблого через удари по Житомирщині вночі 23 грудня.

Внаслідок атаки на Рівненщині пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею в ньому вибило вікна. Крім того, знищена дерев'яна господарська будівля, пошкоджені три автомобілі.