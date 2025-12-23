Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 23 грудня російська армія застосувала проти України понад шістсот безпілотників та десятки ракет

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає RegioNews.

"Одразу після нічного обстрілу ми скоординували всі служби для ліквідації наслідків сьогоднішньої атаки. Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України.

Через обстріли по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень. Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Зазначається, що відповідні служби працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання. Для цього залучені всі ресурси.

Нагадаємо, 23 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

На Одещині внаслідок масованої атаки зафіксовані пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури. У Тернопільській області нічна атака ворога призвела до відключення електроенергії для 280 тисяч споживачів.

Є загиблі та постраждалі внаслідок обстрілів у столиці, на Київщині, Житомирщині та Хмельниччині.