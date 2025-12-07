Смертельна ДТП у Запоріжжі: авто розтрощило від зіткнення з електоопорою

Фото: ДСНС

Аварія сталась в одному з районів Запоріжжя ввечері суботи, 6 грудня. Водій загинув на місці

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Автомобіль SsangYong влетів у електроопору. Від удару машину розтрощило. Водій загинув на місці, а його пасажир отримав травми.

Рятувальники деблокували постраждалого з авто за допомогою спеціальних інструментів. Його госпіталізували медики. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

