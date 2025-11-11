Українські військові здаються у полон в Покровську, тому що утримувати позиції нереально – ЗМІ

фото: tsn.ua

Бійці Сил оборони втрачають позиції у місті Покровськ і здаються у полон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телегрм-канал ШО НА ФРОНТІ?

"Катастрофічна ситуація в населеному пункті Покровськ. Підрозділи здаються в полон, оскільки визначені рубежі утримувати нереально", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проводити будь-які контратакувальні дії у місті зараз дуже складно, оскільки воно прострілюється ворогом з усіх напрямків.

"До падіння Покровська залишились вже навіть не тижні", – підсумували військові.

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що РФ може бути на межі свого найбільшого територіального здобутку за останні два роки — захоплення міста Покровськ на Донеччині. Там росіяни зосередили величезне угрупування.