07:39  31 жовтня
Вибух посилки на "Укрпошті" у Києві: відправника встановлено
17:43  30 жовтня
Росіяни атакували телевежу в центрі Чернігова
17:35  30 жовтня
На Полтавщині в ТЦК сталася стрілянина, є поранені
31 жовтня 2025, 07:02

За годину – десять дронів: Росія вдарила по Сумах, є постраждалі

31 жовтня 2025, 07:02
Фото: Сумська ОВА
Вночі, 31 жовтня, російська армія здійснила масовану атаку на Суми, запустивши десять безпілотників протягом лише однієї години

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, всі удари були прицільно спрямовані по цивільній інфраструктурі

Внаслідок обстрілу є влучання у дев'ятиповерхівку та двоповерховий житловий будинок у різних районах міста.

Двом постраждалим – неповнолітній дівчині та літній жінці – вже надали медичну допомогу на місці. Інформація про можливих інших поранених уточнюється.

Місцевим мешканцям, чиї оселі зазнали руйнувань, надають необхідну допомогу. Влада закликає громадян залишатися в укриттях, адже загроза повторних ударів зберігається.

Нагадаємо, напередодні у Сумах один із ударних дронів влучив у місті просто серед білого дня, коли на вулицях було багато людей. За даними місцевих ЗМІ, ворожий безпілотник "Італмас" поцілив у заправку в Зарічному районі. Четверо людей отримали поранення, два авто пошкоджені.

