Війська РФ скинули на Запорізьку область 10 авіабомб: постраждала жінка

фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За оперативними даними, за добу загарбники зруйнували щонайменше 53 квартири, приватних будинків, гаражів та об’єктів інфраструктури.

"48-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Оріхівську громаду. Росіяни ударили по Новоандріївці з артилерії. Пошкоджені будинки", – йдеться в повідомленні.

Іван Федоров додав, що минулої доби російські окупанти здійснили:

10 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Білогірʼю та Успенівці.

305 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Нижню Хортицю, Привільне, Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Сім обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське, Гуляйполе, Єгорівку та Щербаки.

106 артилерійських ударів завдали по території Камʼянського, Гуляйполя, Малинівці, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївці.

Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти знищили щонайменше 28 об'єктів культурної спадщини.