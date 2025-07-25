Фото: Укрінформ

Внаслідок обстрілів росіян в Україні страждають, зокрема, культурні об'єкти. Це стосується і Запорізької області

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Частина Запорізької області перебуває під тимчасовою окупацією РФ. Через це неможливо точно порахувати, скільки закладів культури постраждали внаслідок бойових дій та окупації.

Станом на 21 липня зафіксували в області пошкодження щонайменше 28 об'єктів культурної спадщини.

Слід зазначити, що станом на 21 липня, за даними Міністерства культури, внаслідок війни в Україні зруйновано та пошкоджено 1528 пам’яток культурної спадщини, а також 2 359 об'єктів культурної інфраструктури. Найчастіше це бібліотеки, мистецькі заклади, музеї та галереї.

Серед пошкоджених об’єктів культурної спадщини: 147 мають статус національного значення, 1267 — місцевого, 114 — щойно виявлені. Пошкоджені об'єкти є у 18 областях країни. Найбільших руйнувань зазнали пам’ятки у Харківській області — 336, Херсонській — 289, Одеській — 179, Донецькій — 173, Київській області та м. Києві — 111.