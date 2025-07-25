Войска РФ сбросили на Запорожскую область 10 авиабомб: пострадала женщина

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 428 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадала местная жительница

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативным данным, за сутки захватчики разрушили не менее 53 квартир, частных домов, гаражей и объектов инфраструктуры.

"48-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки на Ореховскую общину. Россияне ударили по Новоандреевке из артиллерии. Повреждены дома", – говорится в сообщении.

Напомним, на Запорожье оккупанты уничтожили по меньшей мере 28 объектов культурного наследия.