Войска РФ сбросили на Запорожскую область 10 авиабомб: пострадала женщина
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 428 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадала местная жительница
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По оперативным данным, за сутки захватчики разрушили не менее 53 квартир, частных домов, гаражей и объектов инфраструктуры.
"48-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки на Ореховскую общину. Россияне ударили по Новоандреевке из артиллерии. Повреждены дома", – говорится в сообщении.
Напомним, на Запорожье оккупанты уничтожили по меньшей мере 28 объектов культурного наследия.
Ранее сообщалось, что ситуация на Запорожской АЭС под оккупацией россиян не становится более спокойной. Каждый день там раздаются выстрелы и взрывы.