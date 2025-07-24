Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Під вогнем опинилися районний центр, а також Мирівська та Марганецька громади. Окупанти застосовували як артилерію, так і безпілотники, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

Окупанти тероризували безпілотниками та артилерією

Внаслідок атаки у Нікопольському районі поранення дістав 17-річний хлопець. Його госпіталізували у важкому стані. Також постраждала 34-річна жінка - вона лікуватиметься амбулаторно. Серед зруйнованих об’єктів - два навчальні заклади, медичний центр, торговий центр і кафе. Пошкоджено багатоквартирний будинок, п’ять приватних осель та господарська споруда. У результаті обстрілів у кількох місцях спалахнули пожежі.

Звуки війни не вщухають на Нікопольщині

Синельниківський район також зазнав атак - по Межівській та Великомихайлівській громадах ворог вдарив дронами-камікадзе типу FPV. Поранення отримали двоє людей - 53-річна жінка та 58-річний чоловік. Обох доправили до медичного закладу, де їм надають допомогу.

Наслідки обстрілів Нікопольщини

Крім людських жертв, завдано значних матеріальних збитків. Знищено господарську споруду, пошкоджено промислове підприємство та транспортні засоби.

Раніше повідомлялося, ворог обстріляв Нікопольщину артилерією і дронами: пошкоджено будівлі та лінії електропередач.