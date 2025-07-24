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Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.

Увечері 24 липня російські війська атакували Зноб-Новгородську громаду. Внаслідок ворожої атаки дроном загинула 43-річна жінка. Потім під час артилерійського обстрілу отримала поранення 60-річна місцева жителька. Їй надається медична допомога.

"Постійна загроза повторних атак у прикордонні суттєво ускладнює роботу екстрених служб", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині внаслідок атаки отримав поранення 17-річний хлопець. Його в тяжкому стані госпіталізували медики. Також постраждала 34-річна жінка. Внаслідок обстрілів 24 липня пошкоджені два навчальні заклади, медичний центр, торговий центр і кафе, багатоквартирний будинок, п'ять приватних будинків, господарська споруда.