19:05  24 липня
В Україну йдуть грози та спека до +35 градусів
16:08  24 липня
Залужний заявив, що війна в Україні може тривати до 2034 року
15:20  24 липня
На Тернопільщині чоловік до смерті побив дружину
UA | RU
UA | RU
24 липня 2025, 20:30

Ані газу, ані води: як живуть люди в Куп'янську під постійними обстрілами

24 липня 2025, 20:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Харківській ОВА розповіли, що відбувається у Куп'янську. По місту часто б'ють росіяни.

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Російські війська вчергове обстріляли північ Харківської області. Зокрема, Куп’янський, Вовчанський і Борівський напрямки. Пошкоджені внаслідок російських атак зазнали житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури.

Зазначається, що у Куп'янську через російські атаки зруйновані системи постачання води та газу. Через постійні обстріли відновити їх неможливо. При цьому попри небезпечні умови, в місті досі проживають близько 1 300 жителів.

Щодня евакуюють від 10 до 50 людей з небезпечних районів області. Їм надають тимчасове житло та іншу допомогу. Загалом під статусом евакуації перебувають 344 населені пункти Харківської області.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області знайшли родину, яка майже тиждень жила у лісосмузі. Вони жили там після того, як поруч з їхнім домом впала авіабомба. За словами матері родини, щоночі стіни здригались. Згодом волонтери допомогли їм евакуюватися до безпечнішого місця.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Харківська область Куп'янськ
Через російські обстріли постраждали 6 мирних мешканців Донеччини
24 липня 2025, 09:35
Росіяни близько 400 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: поранена жінка
24 липня 2025, 08:55
На Херсонщині окупанти вбили людину, серед 6 постраждалих — 2 дитини
24 липня 2025, 08:15
Всі новини »
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
Стало відомо, скільки викрадених РФ дітей повернула Україна
24 липня 2025, 22:08
Новий законопроєкт Зеленського: що про нього відомо
24 липня 2025, 21:40
В Одесі поліцейські затримали наркокур’єра із "товаром" на понад 1,2 млн грн
24 липня 2025, 21:11
У Києві судили айтівця Укртелекому за державну зраду
24 липня 2025, 20:55
"Ми не дурні": Кияни третій день поспіль вийшли на вулиці
24 липня 2025, 20:48
Укрзалізниця посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди
24 липня 2025, 20:43
У Харкові триває акція протесту проти закону, який обмежує НАБУ і САП
24 липня 2025, 20:14
На Кіровоградщині судитимуть директора товариства за розкрадання понад 400 тис. грн на реконструкції ліцею
24 липня 2025, 19:58
Німеччина передала Україні сучасну інженерну техніку для посилення контролю на кордоні
24 липня 2025, 19:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »