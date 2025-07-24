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У Харківській ОВА розповіли, що відбувається у Куп'янську. По місту часто б'ють росіяни.

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Російські війська вчергове обстріляли північ Харківської області. Зокрема, Куп’янський, Вовчанський і Борівський напрямки. Пошкоджені внаслідок російських атак зазнали житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури.

Зазначається, що у Куп'янську через російські атаки зруйновані системи постачання води та газу. Через постійні обстріли відновити їх неможливо. При цьому попри небезпечні умови, в місті досі проживають близько 1 300 жителів.

Щодня евакуюють від 10 до 50 людей з небезпечних районів області. Їм надають тимчасове житло та іншу допомогу. Загалом під статусом евакуації перебувають 344 населені пункти Харківської області.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області знайшли родину, яка майже тиждень жила у лісосмузі. Вони жили там після того, як поруч з їхнім домом впала авіабомба. За словами матері родини, щоночі стіни здригались. Згодом волонтери допомогли їм евакуюватися до безпечнішого місця.