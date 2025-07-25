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25 липня 2025, 01:35

"Майже щодня вибухи": у МАГАТЕ розповіли про ситуацію на ЗАЕС

25 липня 2025, 01:35
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Фото: Енергоатом
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Ситуація на ЗАЕС під окупацією росіян не стає спокійнішою. Щодня там гучно через постріли та вибухи

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У команді Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) продовжують чути військову активність навколо ЗАЕС. Таку інформацію вони внесли у звіт 24 липня.

За словами фахівців МАГАТЕ, на ЗАЕС "майже щодня чути обстріли, вибухи та стрілянину".

Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція з березня 2022 року знаходиться під окупацією російських військ. За часів окупантів там відбувалось чимало інцидентів. Зокрема, блекаути через російські атаки. У МАГАТЕ раніше повідомляли, що станція із 7 травня 2025 року покладається лише на одну лінію електропередач. Станом на 26 червня ситуація залишалась незмінною.

Російська влада відверто заявляла, що вони не збираються повертати станцію України або передавати під міжнародний контроль. Росіяни вважають, що ЗАЕС нібито тепер належить їм, а аргументом називають незаконні референдуми в Запорізькій області у 2022 році.

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