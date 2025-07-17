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17 липня 2025, 21:55

Жителька Запорізької області вбила співмешканця в Одесі

17 липня 2025, 21:55
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Фото: Нацполіція
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В Одесі затримали уродженку Запорізької області. Вона під час сварки вбила співмешканця

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

52-річну жительку Запорізької області затримали в Одесі. Її підозрюють у вбивстві 63-річного чоловіка.

Злочин стався минулого тижня. Тоді родичка чоловіка знайшла його тіло в квартирі в Приморському районі Одеси. З'ясувалось, що до злочину причетна його співмешканка, яка родом із Запорізької області. Жінка має дві судимості за умисні вбивства, і 20 років провела у в'язниці.

З'ясувалось, що на початку травня цього року жінка переїхала з Запорізької області до Одеси, де познайомилась із чоловіком і поселилась з ним у його квартирі. У день трагедії в них сталась сварка. Вона образилась, схопила ніж та вдарила його кілька разів, після чого втекла з квартири. Від отриманих поранень чоловік помер на місці.

Жінці оголосили про підозру. Їй загрожує 15 років ув'язнення або довічне.

Нагадаємо, раніше у Вінниці судили чоловіків за жорстоке вбивство. Вони детально спланували все, і проникнули в будинок чоловіка. Зловмисники били його, вимагали пін-код від картки. Для того щоб приховати злочин, один з обвинувачених використовуючи куртку потерпілого як зашморг, стискав шию потерпілого до втрати ознак життя. Тіло потерпілого вони перенесли до його авто, а потім вивезли до лісосмуги.

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