На Київщині п'яний син жорстоко вбив матір
У Київській області затримали чоловіка, який вбив матір. Жінка померла внаслідок жорстокого побиття
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Трагедія сталась у селі Мотижин. 29-річний чоловік у п'яному стані прийшов до батьків та почав вимагати у них гроші. Між родичами виник конфлікт. Тоді син схопив дерев'яний стілець і завдав своїй 69-річний матері близько семи ударів по голові та тілу.
Від отриманих травм жінка загинула на місці. Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили йому про підозру.
Нагадаємо, раніше в Павлограді судили 58-річного чоловіка, який вбив власну матір. Відомо, що після вбивства він намагався приховати сліди злочину: тіло жінки залив бетонною сумішшю та скинув у свердловину на подвір'ї.