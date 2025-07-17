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Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась у селі Мотижин. 29-річний чоловік у п'яному стані прийшов до батьків та почав вимагати у них гроші. Між родичами виник конфлікт. Тоді син схопив дерев'яний стілець і завдав своїй 69-річний матері близько семи ударів по голові та тілу.

Від отриманих травм жінка загинула на місці. Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили йому про підозру.

Нагадаємо, раніше в Павлограді судили 58-річного чоловіка, який вбив власну матір. Відомо, що після вбивства він намагався приховати сліди злочину: тіло жінки залив бетонною сумішшю та скинув у свердловину на подвір'ї.