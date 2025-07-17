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17 июля 2025, 21:55

Жительница Запорожской области убила сожителя в Одессе

17 июля 2025, 21:55
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Фото: Нацполиция
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В Одессе задержан уроженец Запорожской области. Она во время ссоры убила сожителя

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

52-летнюю жительницу Запорожской области задержали в Одессе. Ее подозревают в убийстве 63-летнего мужчины.

Преступление произошло на прошлой неделе. Тогда родственница мужчины обнаружила его тело в квартире в Приморском районе Одессы. Выяснилось, что к преступлению причастна его сожительница, которая родом из Запорожской области. У женщины две судимости за умышленные убийства, и 20 лет провела в тюрьме.

Выяснилось, что в начале мая этого года женщина переехала из Запорожской области в Одессу, где познакомилась с ним в его квартире. В день трагедии у них произошла ссора.

Женщине объявили о подозрении. Ей грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное.

Напомним, ранее в Виннице судили мужчин за жестокое убийство . Они подробно спланировали все, и проникли в дом мужчины. Злоумышленники избивали его, требовали пин-код от карты. Для того чтобы скрыть преступление, один из обвиняемых используя куртку потерпевшего в качестве удавки, сжимал шею потерпевшего до потери признаков жизни. Тело пострадавшего они перенесли в его авто, а затем вывезли в лесополосу.

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