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16 липня 2025, 05:05

На Харківщині чоловік вбив свого пасинка

16 липня 2025, 05:05
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фото: Нацполіція
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Мешканець села Тимченки Чугуївського району наніс смертельні ножові поранення сину своєї дружини. Йому загрожує до 15 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Харківській області, передає RegioNews.

Вбивство сталося 12 липня. За даними слідства, під час побутового конфлікту 63-річний чоловік вдарив кухонним ножем у шию сина своєї дружини. Від отриманих травм 41-річний потерпілий помер на місці події.

Поліцейські оперативно затримали зловмисника. Слідчі повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

"Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", – йдеться в повідомленні.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у Рівному засудили місцевого жителя, який вбив свого знайомого та викинув, сховане у валізі тіло жертви на смітник. Зловмисник проведе за ґратами 10 років.

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