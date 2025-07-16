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16 липня 2025, 21:19

На Дніпропетровщині чоловік вбив власну матір, а тіло залив бетоном і скинув у свердловину

16 липня 2025, 21:19
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Павлограді суд оголосив вирок 58-річному місцевому мешканцю, якого визнали винним у навмисному вбивстві власної матері

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік після скоєного злочину намагався приховати сліди - тіло жінки залив бетонною сумішшю та скинув у свердловину на подвір'ї.

До поліції звернулася сусідка загиблої, яка занепокоїлася відсутністю літньої жінки. Під час обстеження території правоохоронці виявили сліди нещодавніх земляних робіт поблизу колодязя. До пошукової операції долучили кінологів Павлоградського загону "Антарєс". У результаті розкопок та обстеження на дні свердловини під бетонним шаром було знайдено тіло зниклої.

Наступного дня, 30 квітня, чоловіку повідомили про підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Справу передали до суду, де 10 липня його визнали винним і призначили покарання - 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, спалив у квартирі: жителя Тернополя підозрюють в умисному вбивстві матері.

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