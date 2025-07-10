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10 липня 2025, 16:32

Вбили за 10 тисяч гривень: у Вінниці судили чоловіків за жорстоке вбивство

10 липня 2025, 16:32
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У Вінниці винесли вирок чоловікам, які вчинили вбивство. Їхньою метою були гроші потерпілого

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Вінниці засудили чоловіка до довічного ув'язнення. Іншого — до 12 років ув'язнення за розбій, умисне вбивство та незаконне заволодіння майном і транспортним засобом потерпілого.

Зловмисники розробили детальний план. Один із них лишився на вулиці біля будинку потерпілого, а інші двоє — проникли до будинку. Потім вони нібито під під приводом роботи правоохоронних органів боротьби з незаконним обігом психотропних речовин заламали потерпілому руки, одягли кайданки та вимагали віддати банківську картку з пін-кодом для можливості зняття готівки.

Один з обвинувачений сам знайшов у потерпілого банківську картку та 1 000 гривень. Потім він почав бити потерпілого, щоб дізнатися пін-код від картки. Згодом двоє спільників відправились до найближчого банкомату, а один з них лишився з потерпілим. З банківської картки зняли 9 700 гривень.

Для того, щоб приховати злочин, один з обвинувачених використовуючи куртку потерпілого як зашморг, стискав шию потерпілого до втрати ознак життя. Тіло потерпілого вони перенесли до його авто, а потім вивезли до лісосмуги.

На суді зловмисники не визнали свою провину. Проте суд мав достатньо доказів та приговорив двох чоловіків до ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Волині чоловіка засудили до ув'язнення через вбивство дружини. Він під час конфлікту завдав їй смертельні удари ножем.

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