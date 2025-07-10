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10 липня 2025, 07:55

Війська РФ скинули на Запорізьку область 8 авіабомб: поранене подружжя

10 липня 2025, 07:55
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фото: Запорізька ОВА
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Протягом доби війська РФ завдали 420 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок російських атак постраждали двоє мирних мешканців

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За оперативною інформацією, за добу окупанти зруйнували щонайменше 37 квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та сільгосптехніку.

Внаслідок ворожої атаки по Степногірській громаді Василівського району постраждало подружжя.

"59-річна жінка дістала мінно-вибухові осколкові поранення грудної клітини. 57-річний чоловік – поранення кінцівок та черевної порожнини", – йдеться в повідомленні.

Іван Федоров додав, що 9 липня російські терористи здійснили:

  • Вісім авіаційних ударів по Степногірську, Камʼянському, Гуляйполю та Щербаках.
  • 288 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Преображенку та Успенівку.
  • Сім обстрілів із РСЗВ накрили Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Малу Токмачку та Новоданилівку.
  • 117 артилерійських ударів завдали війська РФ по території Новоіванівки, Червонодніпровки, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Нагадаємо, 9 липня російські війська завдали удару по Степногірській громаді. Повідомлялося про поранену місцеву жительку.

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