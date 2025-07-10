Войска РФ сбросили на Запорожскую область 8 авиабомб: ранены супруги
В течение суток войска РФ нанесли 420 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате российских атак пострадали двое мирных жителей
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По оперативной информации, за сутки оккупанты разрушили по меньшей мере 37 квартир, частных домов, гаражей, автомобилей и сельхозтехнику.
В результате вражеской атаки по Степногорской общине Васильевского района пострадали супруги.
"59-летняя женщина получила минно-взрывные осколочные ранения грудной клетки. 57-летний мужчина – ранение конечностей и брюшной полости", – говорится в сообщении.
Напомним, 9 июля российские войска нанесли удар по Степногорской общине.
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