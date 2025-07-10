Нічні удари по Херсону: поранені 6 мирних жителів

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Внаслідок нічних ворожих обстрілів Херсона поранення дістали шестеро цивільних. Загарбники обстріляли місто з артилерії та атакували БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, близько 23:00 9 липня окупанти накрили з артилерії житлові квартали Херсона.

"Внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє жінок та двоє чоловіків, які перебували у своїх домівках", – йдеться в повідомленні.

Уже близько 00:30 10 липня росіяни атакували Херсон за допомогою безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки з дрона поранення отримали ще двоє цивільних.

За фактами вчинення воєнних злочинів тривають досудові розслідування.