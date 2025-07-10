ілюстративне фото: фото: Сили оборони півдня України

У ніч на 10 липня Київська область зазнала масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії. Повітряна тривога тривала майже десять годин поспіль

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, на жаль, є постраждалий. У Обухівському районі поранення отримав чоловік 51 року. Він госпіталізований до місцевої лікарні.

Наслідки обстрілу зафіксовано в чотирьох районах області.

Броварський район

Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. У результаті ударів вибиті вікна та двері, посічені фасади. В одному з будинків спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. Також пошкоджено два автомобілі.

Вишгородський район

Рятувальники ліквідували пожежу в гаражному приміщенні.

Бориспільський та Обухівський райони

Зафіксовано пошкодження приватних житлових будинків.

Оперативні служби продовжують обстеження постраждалих територій та фіксацію наслідків атаки.

Нагадаємо, цієї ночі Київ знову зазнав масштабного повітряного удару. Внаслідок атаки російських дронів та ракет у кількох районах було зафіксовано падіння уламків, є загиблі та постраждалі.