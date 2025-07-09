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09 липня 2025, 07:25

РФ накрила Запорізьку область з авіації та РСЗВ: постраждали 3 людини

09 липня 2025, 07:25
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фото: Запорізька ОВА
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Протягом доби російські війська завдали 482 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє мирних жителів

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За оперативною інформацією, за добу окупанти зруйнували щонайменше 25 квартир, приватних будинків, автомобілів та адміністративних будівель. Троє людей дістали поранень внаслідок ворожого удару по Пологівському району.

"росіяни атакували FPV-дроном цивільну автівку у Гуляйпільській громаді. 47-річна жінка та 59-річний чоловік доправлені до лікарні. 70-річному чоловікові допомогу надали на місці", – йдеться в повідомленні.

Іван Федоров додав, що 8 липня російські війська здійснили:

  • Чотири авіаційних удари по Плавнях та Гуляйполю.
  • 349 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Веселянку, Степове, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Новопавлівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
  • 10 обстрілів із РСЗВ здійснили окупанти по території Лежиного, Камʼянського, Приморського, Гуляйполя, Щербаків та Малої Токмачки.
  • 119 артилерійських ударів завдали росіяни по Малокатеринівці, Камʼянському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

Нагадаємо, 8 липня російські війська двічі атакували Костянтинівку на Донеччині. Пошкоджена школа та житлові будинки.

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