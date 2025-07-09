Усе летіло на Луцьк: Росія масовано атакувала Волинь ракетами та БпЛА
Сьогодні вночі Волинь зазнала комбінованої масованої атаки ворога. Під ударом окупантів перебував Луцьк
Про це повідомив очільник Волинської ОВА Іван Рудницький, передає RegioNews.
У повітряному просторі Волині перебували близько 50 ударних дронів та пʼять ракет. На щастя, люди не постраждали.
"Щодо руйнувань, то наразі триває ліквідація пожеж на складських приміщеннях одного із підприємств Луцька, а також гаражного кооперативу", — йдеться в повідомленні.
Інформація про влучання в області уточнюється.
Мер Луцька Ігор Поліщук зазначив, що сьогодні відбулася найбільш масована ворожа атака з застосуванням БпЛА та ракет на місто та громаду.
Нагадаємо, протягом доби російські війська завдали 482 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє мирних жителів.