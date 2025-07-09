Окупанти вдарили по Херсону: є поранені

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У середу вранці, 9 липня, російські війська вдарили БпЛА по Херсону. Внаслідок атаки дронами постраждали мирні жителі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що 73-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення обличчя, черева, ноги та руки. У 47-річного херсонця діагностували вибухову травму, уламкові поранення голови та руки.

"Потерпілі — у лікарні. Медики проводять обстеження і надають їм меддопомогу", — йдеться в повідомленні ОВА.