Окупанти вдарили по Херсону: є поранені
У середу вранці, 9 липня, російські війська вдарили БпЛА по Херсону. Внаслідок атаки дронами постраждали мирні жителі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.
Відомо, що 73-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення обличчя, черева, ноги та руки. У 47-річного херсонця діагностували вибухову травму, уламкові поранення голови та руки.
"Потерпілі — у лікарні. Медики проводять обстеження і надають їм меддопомогу", — йдеться в повідомленні ОВА.
Нагадаємо, сьогодні вночі Волинь зазнала комбінованої масованої атаки ворога. Під ударом окупантів перебував Луцьк.
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