Из-за российских обстрелов общины на Запорожье ранена женщина и разрушены дома
Утром российские оккупанты нанесли удар по Степногорской общине. Ранения получила местная жительница
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Ранена женщина и разрушенные частные дома — таковы последствия утренней вражеской атаки по Степногорской общине", — говорится в сообщении.
В настоящее время экстренные службы работают на месте удара РФ.
Напомним, в течение суток российские войска нанесли 482 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадали трое мирных жителей.
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