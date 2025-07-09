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09 июля 2025, 08:55

Из-за российских обстрелов общины на Запорожье ранена женщина и разрушены дома

09 июля 2025, 08:55
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Утром российские оккупанты нанесли удар по Степногорской общине. Ранения получила местная жительница

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Ранена женщина и разрушенные частные дома — таковы последствия утренней вражеской атаки по Степногорской общине", — говорится в сообщении.

В настоящее время экстренные службы работают на месте удара РФ.

Напомним, в течение суток российские войска нанесли 482 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадали трое мирных жителей.

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