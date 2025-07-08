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Росіяни відправляють українських дітей в табори в окупованому Криму. Там вони займаються русифікацією дітей

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Росія депортує українських дітей у табори для мілітаризації та русифікації. За даними Інституту вивчення війни (ISW), російський "Росенергоатом" фінансує перебування близько 2 тисяч дітей із тимчасово окупованого Енергодара в літніх таборах "Мандарин" та "I-Camp" в анексованому Криму.

Зокрема, минулого року для дітей організували "наукову зміну". Там їх навчали основам ІТ та програмуванню.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Запорізькій області окупанти залучають дітей до патрулювання разом із представникам росгвардії. Тобто, росіяни використовують дітей як робочу силу, і при цьому нормалізують збройну присутність у дитячому віці.