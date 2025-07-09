РФ накрыла Запорожскую область из авиации и РСЗО: пострадали 3 человека
В течение суток российские войска нанесли 482 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадали трое мирных жителей
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По оперативной информации, за сутки оккупанты разрушили по меньшей мере 25 квартир, частных домов, автомобилей и административных зданий. Три человека получили ранения в результате вражеской атаки по Пологовскому району.
"россияне атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в Гуляйпольской общине. 47-летняя женщина и 59-летний мужчина доставлены в больницу. 70-летнему мужчине помощь оказали на месте", - говорится в сообщении.
Напомним, 8 июля российские войска дважды атаковали Константиновку в Донецкой области.
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