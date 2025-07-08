У Миколаєві після оголошення повітряної тривоги пролунав вибух
Миколаїв атакують ворожі дрони, у місті пролунав вибух
Як передає RegioNews, про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
"Загроза дронів! У Миколаєві було чутно вибух", - написав він.
Перед тим у місті було оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, росіяни завдали масованого удару по Миколаєву.
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