Росіяни завдали авіаударів по Костянтинівці: пошкоджено школу та житло

фото: Костянтинівська МВА

У вівторок, 8 липня, російські війська двічі атакували Костянтинівку на Донеччині. Близько опівночі окупанти завдали авіаційного удару керованою бомбою ФАБ-250 із модулем УМПК по будівлі одного з місцевих освітніх закладів

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, однак удар спричинив значні руйнування приміщення.

Вже вранці по місту завдали ще одного удару — цього разу з FPV-дрона. Знову, на щастя, обійшлося без жертв, але пошкоджено два приватні будинки та лінію газопостачання.

Місцева влада наголошує, окупанти цілеспрямовано б’ють по цивільній інфраструктурі, наражаючи мешканців на смертельну небезпеку.Жителів прифронтових районів закликають не зволікати з евакуацією — усі, хто потребує допомоги з виїздом, можуть звернутися вже сьогодні.

Як відомо, наразі Костянтинівка залишається однією з найгарячіших точок Донеччини.

Нагадаємо, напередодні в Костянтинівці під час одного з обстрілів загинув чоловік, який перебував у власному будинку разом із матір’ю. Літню жінку вдалося врятувати - вона отримала поранення, її евакуювали до лікарні.