Ще один загиблий у Києві після нічного обстрілу 4 липня

фото: ДСНС України

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер у лікарні. Медики до останнього боролись за його життя", — зазначив він.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня столиця зазнала масованої атаки російських безпілотників та ракет. Раніше було відомо про двох загиблих і 31 травмованого.