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07 липня 2025, 01:20

На Запоріжжі росіяни атакували комбайн, який працював у полі

07 липня 2025, 01:20
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фото: Запорізька ОВА
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У неділю вдень, 6 липня, російські війська завдали удару FPV-дроном по комбайну, який працював у полі в Пологівському районі. Поранення дістав водій

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Внаслідок атаки пошкоджено комбайн, який працював у полі. А його водій, 58-річний чоловік, дістав поранень", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби окупанти завдали понад 500 ударів по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак зруйновані фабрика та ферма, постраждала людина.

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