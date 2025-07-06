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06 липня 2025, 08:50

Вночі окупанти атакували Запоріжжя та район: постраждала жінка

06 липня 2025, 08:50
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фото: Запорізька ОВА
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Сьогодні вночі росіяни атакували Запоріжжя та Запорізький район шістьма "шахедами". Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження, сталася пожежа

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Через ворожу атаку пошкоджені складські приміщення та сільгосптехніка на фермерських господарствах. Частково зруйнована будівля приватного підприємства. Ліквідація наслідків обстрілів триває.

"Один з ударів прийшовся по селу Юрківка. Там пошкоджений будинок. Внаслідок нічної атаки росіян дістала поранень 89-річна жінка. Їй надали усю необхідну медичну допомогу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Чернігівщині росіяни вдарили FPV-дроном по прикордонному селу Новгород-Сіверської громади. Постраждав 49-річний листоноша з Сумщини, який саме розвозив пошту.

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війна обстріли окупанти Запоріжжя Запорізька область БПЛА шахед
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