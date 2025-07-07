На Запорожье россияне атаковали комбайн, работавший в поле
В воскресенье днем, 6 июля, российские войска нанесли удар FPV-дроном по комбайну, работавшему в поле в Пологовском районе. Ранения получил водитель
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"В результате атаки поврежден комбайн, работавший в поле. А его водитель, 58-летний мужчина, получил ранения", – говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли более 500 ударов по населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак разрушены фабрика и ферма, пострадал человек.
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