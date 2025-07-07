На Запорожье россияне атаковали комбайн, работавший в поле

фото: Запорожская ОВА

В воскресенье днем, 6 июля, российские войска нанесли удар FPV-дроном по комбайну, работавшему в поле в Пологовском районе. Ранения получил водитель

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"В результате атаки поврежден комбайн, работавший в поле. А его водитель, 58-летний мужчина, получил ранения", – говорится в сообщении.