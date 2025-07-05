На Харківщині ліквідували масштабні пожежі після атаки дронів
У ніч на 5 липня російські війська атакували місто Чугуїв на Харківщині за допомогою ударних БпЛА. Внаслідок атаки виникли дві масштабні пожежі
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.
Станом на 13:00 пожежі повністю ліквідовані.
До гасіння були залучені 93 рятувальники та 29 одиниць техніки ДСНС, зокрема — піротехніки, медики та пожежний потяг.
Наразі триває розбір завалів і обстеження території. Інформація про постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по шести населених пунктах Харківської області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще 15 отримали поранення, серед них — двоє дітей.
На Чернігівщині російський дрон поранив листоношу: він у лікарніВсі новини »
05 липня 2025, 14:00Росія атакувала 32 населені пункти Сумщини: за добу – майже 120 обстрілів
05 липня 2025, 11:14Херсонська область під масованими обстрілами: поранено 11 людей
05 липня 2025, 09:55
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
На Львівщині підлітки потрапили в аварію на квадроциклі
05 липня 2025, 16:45Українцям можуть дозволити працювати чотири дні на тиждень
05 липня 2025, 16:06На Запорізькому напрямку воїни ЛСР взяли в полон африканського "студента"
05 липня 2025, 15:22У Харкові чоловік жорстоко побив співмешканку: жінку госпіталізували
05 липня 2025, 14:39На Чернігівщині російський дрон поранив листоношу: він у лікарні
05 липня 2025, 14:00Друга жертва ворожої атаки на Київ: помер 25-річний чоловік
05 липня 2025, 13:37Вибух автомобіля в Одесі: СБУ відкрила справу за статтею теракт
05 липня 2025, 13:03На Полтавщині п'яний тракторист хотів відкупитися від поліції
05 липня 2025, 12:54Родина Умєрова у США, Україна під ударами дронів — ЦПК критикує міністра
05 липня 2025, 12:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"