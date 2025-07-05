На Харківщині ліквідували масштабні пожежі після атаки дронів

фото: ДСНС Харківщини

У ніч на 5 липня російські війська атакували місто Чугуїв на Харківщині за допомогою ударних БпЛА. Внаслідок атаки виникли дві масштабні пожежі

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.

Станом на 13:00 пожежі повністю ліквідовані.

До гасіння були залучені 93 рятувальники та 29 одиниць техніки ДСНС, зокрема — піротехніки, медики та пожежний потяг.

Наразі триває розбір завалів і обстеження території. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по шести населених пунктах Харківської області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще 15 отримали поранення, серед них — двоє дітей.