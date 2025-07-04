Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Окупант завдав кілька ударів по містах і громадах регіону

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає RegioNews.

Так, оборонці неба протягом дня знищили п’ять ворожих безпілотних літальних апаратів у регіоні.

Ворог продовжує завдавати ударів по різних районах області, що спричинило пожежі в сухій траві та посівах пшениці. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь, не допустивши його поширення.

У Кривому Розі через удари безпілотниками вранці виникли пожежі, які локалізували. Внаслідок атак постраждали шестеро людей. Також зазнали пошкоджень місцева інфраструктура, адміністративна будівля, автомобілі та гаражі. Синельниківський район зазнав атак із застосуванням касетних боєприпасів і FPV-дронів. У постраждалих громадах - Маломихайлівській, Межівській, Новопавлівській та Великомихайлівській - пошкоджені приватні будинки, об’єкти інфраструктури та газогін.

На Нікопольщині ворог застосував безпілотники та артилерію, обстрілявши райцентр, а також Покровську та Марганецьку громади. Унаслідок цього троє людей: двоє чоловіків і жінка - отримали поранення, але їхній стан дозволяє лікування амбулаторно. Пошкоджені пожежна частина, кілька приватних будинків і багатоповерхівок, господарська споруда, автомобіль, газогін та лінії електропередач.

Ввечері вибухи було чутно також у Дніпровському районі та Кривому Розі. Через повітряну тривогу, що і досі триває, мешканців області закликають залишатися у безпечних місцях та дотримуватися заходів безпеки.

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Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про новий ракетний удар російських військ по Кривому Рогу, що стався ввечері. Через атаку виникла пожежа та пошкоджена цивільна інфраструктура міста. За попередніми даними, є постраждалі, проте їх кількість і стан уточнюються. Ситуація перебуває на контролі місцевих рятувальних служб і правоохоронців.

Раніше повідомлялося, ворог атакував Кривий Ріг: є поранені, спалахнула пожежа.