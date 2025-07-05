Россияне обстреляли Запорожскую область: погиб 84-летний мужчина, ранен ребенок

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 469 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Есть погибший и раненые

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате массированных обстрелов по Васильевскому району Запорожской области погиб 84-летний мужчина. Еще два человека получили ранения — 54-летний мужчина и 10-летний мальчик.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Федоров добавил, что войска РФ нанесли 7 авиационных ударов по Григоровке, Степногорску, Каменскому, Приморскому, Гуляйполю, Малой Токмачке и Белогорью. Кроме того:

279 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Красноднепровку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.

14 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Гуляйполе, Новоданиловку и Малую Токмачку.

169 артиллерийских ударов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

Поступило 19 сообщений о разрушении квартир, частных домов и автомобилей.

Напомним, сегодня ночью, 5 июля, россияне атаковали Харьковщину. Оккупанты обстреляли Чугуев и Купянск, есть пострадавшие, среди них – ребенок.