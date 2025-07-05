Росіяни атакували Харківщину: серед постраждалих дитина
У Харківській області фіксують влучання дрона. Внаслідок атаки ворога є поранені
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Олега Синєгубова, є влучання російського дрону в місті Чугуїв. Внаслідок атаки постраждав 12-річний хлопчик. Згодом стало відомо, що постраждалих внаслідок удару росіян стало більше: наразі відомо про трьох поранених.
Також росіяни обстріляли місто Куп'янськ. За попередніми даними, постраждало двоє людей. Їм надають медичну допомогу.
Нагадаємо, раніше моніторингові Telegram-канали повідомляли, що Україна в ніч на 5 липня готується до наймасованішої атаки дронів за останні тижні. Повідомлялось про щонайменше 40 ворожих дронів у повітряному просторі України.
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