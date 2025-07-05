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У Харківській області фіксують влучання дрона. Внаслідок атаки ворога є поранені

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олега Синєгубова, є влучання російського дрону в місті Чугуїв. Внаслідок атаки постраждав 12-річний хлопчик. Згодом стало відомо, що постраждалих внаслідок удару росіян стало більше: наразі відомо про трьох поранених.

Також росіяни обстріляли місто Куп'янськ. За попередніми даними, постраждало двоє людей. Їм надають медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше моніторингові Telegram-канали повідомляли, що Україна в ніч на 5 липня готується до наймасованішої атаки дронів за останні тижні. Повідомлялось про щонайменше 40 ворожих дронів у повітряному просторі України.