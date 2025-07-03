06:10  03 липня
На Прикарпатті туристи заблукали в горах
05:05  03 липня
На Чернігівщині з дна річки підняли авто з тілом людини
03:55  03 липня
На Одещині чоловік вбив знайомого через різні погляди на виховання дітей
UA | RU
UA | RU
03 липня 2025, 07:30

Росіяни понад 400 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: постраждала жінка

03 липня 2025, 07:30
Читайте также на русском языке
фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Вчора, 2 липня, війська РФ завдали 432 удари по девʼяти населених пунктах Запорізької області. Через ворожий удар по Пологівському району постраждала літня жінка

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За оперативною інформацією, за добу окупанти зруйнували щонайменше 21 квартиру, приватні будинки та автівки.

"70-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Оріхов. росіяни ствольною артилерією ударили по приватному сектору. Внаслідок влучання пошкоджено будинок", – йдеться в повідомленні.

Іван Федоров додав, що 2 липня російські війська здійснили:

  • Чотири авіаційних удари по Гуляйполю та Малій Токмачці.
  • 294 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Лобкове, Гуляйполе, Долинку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
  • Сім обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку.
  • 127 артилерійських ударів завдали окупанти по території Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Нагадаємо, у ніч на 3 липня Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Внаслідок російського обстрілу пошкоджена 9-поверхова житлова будівля, постраждали щонайменше четверо людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна обстріли окупанти Запорізька область постраждала Федоров Іван Сергійович
Правоохоронці евакуювали з Костянтинівки двох постраждалих після нічного обстрілу
02 липня 2025, 18:03
Росіяни вдарили по Миколаївщині: постраждало подружжя, чоловік загинув
02 липня 2025, 12:25
Російський дрон атакував чоловіка в Херсоні: медики борються за його життя
02 липня 2025, 10:54
Всі новини »
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
За добу на Сумщині зафіксували понад 80 обстрілів: пошкоджено цивільну інфраструктуру
03 липня 2025, 09:10
Вибухи в Житомирському районі: цивільних закликали зберігати спокій
03 липня 2025, 08:55
Скандал із заставою Чернишова: хто насправді вніс 120 мільйонів
03 липня 2025, 08:41
Вночі українська ППО приземлила 40 російських дронів
03 липня 2025, 08:30
На Львівщині подружжя пенсіонерів влаштувало наркобізнес у себе вдома
03 липня 2025, 08:22
Росія вбила 6 мирних жителів Донеччини, ще 12 поранені
03 липня 2025, 08:13
Удар по багатоповерхівці в Одесі: кількість постраждалих зросла до 5, серед них — діти
03 липня 2025, 08:05
Окупанти скинули вибухівку на жителя Херсона
03 липня 2025, 07:58
Вибухи на Житомирщині: вже 24 постраждалих, серед них – діти
03 липня 2025, 07:56
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »