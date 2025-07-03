Росіяни понад 400 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: постраждала жінка
Вчора, 2 липня, війська РФ завдали 432 удари по девʼяти населених пунктах Запорізької області. Через ворожий удар по Пологівському району постраждала літня жінка
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативною інформацією, за добу окупанти зруйнували щонайменше 21 квартиру, приватні будинки та автівки.
"70-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Оріхов. росіяни ствольною артилерією ударили по приватному сектору. Внаслідок влучання пошкоджено будинок", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що 2 липня російські війська здійснили:
- Чотири авіаційних удари по Гуляйполю та Малій Токмачці.
- 294 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Лобкове, Гуляйполе, Долинку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- Сім обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку.
- 127 артилерійських ударів завдали окупанти по території Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Нагадаємо, у ніч на 3 липня Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Внаслідок російського обстрілу пошкоджена 9-поверхова житлова будівля, постраждали щонайменше четверо людей.