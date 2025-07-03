Нічна атака на Одесу: вогонь охопив 9-поверхівку, евакуйовано десятки людей

фото: ДСНС Одещини

У ніч на 3 липня Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Внаслідок російського обстрілу постраждала 9-поверхова житлова будівля. Удар спричинив масштабну пожежу, яка охопила верхні три поверхи — з 7-го по 9-й

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що рятувальники оперативно евакуювали 50 мешканців будинку. Десятьох осіб, серед яких двоє дітей, врятували за допомогою спеціальної техніки.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей. Їм надано необхідну медичну допомогу.



За словами мера міста Геннадія Труханова, до лікарні госпіталізовано трьох постраждалих. Біля пошкодженого внаслідок атаки будинку працює оперативний штаб.

Труханов додав, що попередній огляд будинку показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень.

"Перебувати в ній небезпечно. Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі - це дасть змогу визначити подальші дії", – зазначив він.

Як відомо, росіяни не вперше атакують житлові будинки в Одесі — місто регулярно зазнає ударів по мирній інфраструктурі та оселях місцевих жителів.

Нагадаємо, у ніч на 28 червня армія РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". Дрон вдарив по 21-поверховому житловому будинку. Внаслідок влучання виникла пожежа. Люди опинились заблокованими в квартирах.