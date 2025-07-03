Россияне более 400 раз обстреляли города и села на Запорожье: пострадала женщина
Вчера, 2 июля, войска РФ нанесли 432 удара по девяти населенным пунктам Запорожской области. Из-за вражеского удара по Пологовскому району пострадала пожилая женщина
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По оперативной информации, за сутки оккупанты разрушили по меньшей мере 21 квартиру, частные дома и автомобили.
"70-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки на Орехов. россияне ствольной артиллерией ударили по частному сектору. В результате попадания поврежден дом", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 3 июля Одесса подверглась очередной вражеской атаке. В результате российского обстрела повреждено 9-этажное жилое здание, пострадали по меньшей мере четыре человека.
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