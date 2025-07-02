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02 липня 2025, 12:25

Росіяни вдарили по Миколаївщині: постраждало подружжя, чоловік загинув

02 липня 2025, 12:25
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вчора окупанти обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району. Внаслідок атак загинув чоловік, постраждала його дружина

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Вранці агресор здійснив артилерійський обстріл, а також атакував громаду FPV-дронами та БпЛА типу "Молнія".

"Внаслідок обстрілів у с. Дмитрівка загинув 75-річний чоловік, поранено його 76-річну дружину, яку госпіталізували до медзакладу", — йдеться в повідомленні.

На ранок стан постраждалої — стабільний, середньої важкості. У селі пошкоджені приватні будинки, навчальний заклад, дитячий садок, лінія електропостачання.

Крім того, внаслідок одного з обстрілів у селі Солончаки виникла пожежа житлового будинку, яку ліквідували.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія обстріляла з артилерії одну з лікарень у Херсоні. Поранення дістали медичні працівники та пацієнти.

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