Росіяни вдарили по Миколаївщині: постраждало подружжя, чоловік загинув
Вчора окупанти обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району. Внаслідок атак загинув чоловік, постраждала його дружина
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Вранці агресор здійснив артилерійський обстріл, а також атакував громаду FPV-дронами та БпЛА типу "Молнія".
"Внаслідок обстрілів у с. Дмитрівка загинув 75-річний чоловік, поранено його 76-річну дружину, яку госпіталізували до медзакладу", — йдеться в повідомленні.
На ранок стан постраждалої — стабільний, середньої важкості. У селі пошкоджені приватні будинки, навчальний заклад, дитячий садок, лінія електропостачання.
Крім того, внаслідок одного з обстрілів у селі Солончаки виникла пожежа житлового будинку, яку ліквідували.
Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія обстріляла з артилерії одну з лікарень у Херсоні. Поранення дістали медичні працівники та пацієнти.