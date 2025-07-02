Російський дрон атакував чоловіка в Херсоні: медики борються за його життя

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Сьогодні, 2 липня, близько 08:00 ранку російські окупанти атакували чоловіка в Дніпровському районі Херсона за допомогою безпілотника

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що під час скидання вибухівки 54-річний херсонець отримав вибухову травму, контузію та уламкові поранення голови, шиї та плеча.

Постраждалого доставили до лікарні у важкому стані. Медики борються за його життя.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія обстріляла з артилерії одну з лікарень у Херсоні. Поранення дістали медичні працівники та пацієнти.