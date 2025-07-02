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Правоохоронці евакуювали з Костянтинівки жінку та літнього чоловіка після нічного обстрілу, рятуючи їх із зони бойових дій

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Костянтинівці поліцейські врятували ще двох людей, які опинилися в зоні бойових дій. Жінку евакуювали з-під завалів її зруйнованого будинку, що постраждав від нічного російського удару, який майже повністю знищив цілу вулицю.

Окрім неї, поліцейські забрали також літнього чоловіка, який потребував медичної допомоги. Евакуаційна група змогла безпечно провести обох постраждалих через зону активної дії ворожих дронів і доставити до безпечного пункту, де їх чекали волонтери.

Наразі евакуйовані вже перебувають у безпеці у сусідніх регіонах разом із рідними.

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