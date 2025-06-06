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06 червня 2025, 14:15

На Сумщині збитий ударний БпЛА впав у річку

06 червня 2025, 14:15
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фото: Національна поліція
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Ударний ворожий БпЛА, збитий силами оборони, впав у річку і не вибухнув. Його бойову частину знищили вибухотехніки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що вибухотехніки отримали повідомлення, що в одному з сіл Сумського району знайшли безпілотник ворога, який впав у річку. Ймовірно, це російський дрон, який збили наші захисники.

Через те, що він був у воді, оглянути його детально на місці не було можливості. Але спеціальна група вибухотехніків, ризикуючи життям, дістала дрон з води.

Виявилося, що він був начинений 10 кілограмами вибухівки і міг становити загрозу для людей.

Небезпечний дрон перевезли у спеціальне місце і там знищили контрольованим вибухом.

Нагадаємо, нещодавно на Сумщині знешкодили російську авіаційну ракету, знайдену в полі.

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