На Сумщині збитий ударний БпЛА впав у річку

фото: Національна поліція

Ударний ворожий БпЛА, збитий силами оборони, впав у річку і не вибухнув. Його бойову частину знищили вибухотехніки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що вибухотехніки отримали повідомлення, що в одному з сіл Сумського району знайшли безпілотник ворога, який впав у річку. Ймовірно, це російський дрон, який збили наші захисники.

Через те, що він був у воді, оглянути його детально на місці не було можливості. Але спеціальна група вибухотехніків, ризикуючи життям, дістала дрон з води.

Виявилося, що він був начинений 10 кілограмами вибухівки і міг становити загрозу для людей.

Небезпечний дрон перевезли у спеціальне місце і там знищили контрольованим вибухом.

Нагадаємо, нещодавно на Сумщині знешкодили російську авіаційну ракету, знайдену в полі.