На Сумщині збитий ударний БпЛА впав у річку
Ударний ворожий БпЛА, збитий силами оборони, впав у річку і не вибухнув. Його бойову частину знищили вибухотехніки
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що вибухотехніки отримали повідомлення, що в одному з сіл Сумського району знайшли безпілотник ворога, який впав у річку. Ймовірно, це російський дрон, який збили наші захисники.
Через те, що він був у воді, оглянути його детально на місці не було можливості. Але спеціальна група вибухотехніків, ризикуючи життям, дістала дрон з води.
Виявилося, що він був начинений 10 кілограмами вибухівки і міг становити загрозу для людей.
Небезпечний дрон перевезли у спеціальне місце і там знищили контрольованим вибухом.
Нагадаємо, нещодавно на Сумщині знешкодили російську авіаційну ракету, знайдену в полі.