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30 червня 2025, 09:30

Росія запустила по Україні понад 100 ударних дронів: як відпрацювала ППО

30 червня 2025, 09:30
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 30 червня російська армія випустила по Україні 107 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 74 ворожі БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив дрони з напрямків — Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму. Основним напрямком удару були Донеччина та Харківщина.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 64 — збито вогневими засобами ураження, 10 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучання БпЛА зафіксували у 15 локаціях, падіння збитих дронів виявили на двох локаціях.

Нагадаємо, вночі 30 червня під час чергової повітряної атаки РФ військові моряки збили дев'ять ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136".

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