Житель Запорожья нашел Shahed, который упал в Днепр и не взорвался

фото: ГСЧС Украины в Запорожской области

Житель Запорожья обнаружил в Днепре вражеский беспилотный летательный аппарат, упавший в реку и не сдетонировавший

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Запорожской области, передает RegioNews.

Водолазы-саперы обследовали акваторию реки с помощью подводного БпЛА. Боеприпас идентифицировали как боевую часть ударного дрона типа "Shahed".

"Указанный взрывоопасный предмет был уничтожен соответственно подготовленными специалистами-пиротехниками с соблюдением правил безопасности на месте", ― говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской области сбитый ударный вражеский БпЛА упал в реку и не взорвался. Его боевую часть уничтожили взрывотехники.