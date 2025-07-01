Житель Запорожья нашел Shahed, который упал в Днепр и не взорвался
Житель Запорожья обнаружил в Днепре вражеский беспилотный летательный аппарат, упавший в реку и не сдетонировавший
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Запорожской области, передает RegioNews.
Водолазы-саперы обследовали акваторию реки с помощью подводного БпЛА. Боеприпас идентифицировали как боевую часть ударного дрона типа "Shahed".
"Указанный взрывоопасный предмет был уничтожен соответственно подготовленными специалистами-пиротехниками с соблюдением правил безопасности на месте", ― говорится в сообщении.
Напомним, в Сумской области сбитый ударный вражеский БпЛА упал в реку и не взорвался. Его боевую часть уничтожили взрывотехники.
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